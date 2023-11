Corto circuito in un appartamento, divampano le fiamme. Uomo salvato da un agente della 'locale' fuori servizio

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio in via Poggio Imperiale, a Foggia. A causa di un corto circuito le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento dove, in quel momento, c'era un uomo e il suo cane.

Tanta paura a Foggia, intorno alle 18 quando, a causa di un corto circuito, è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento al pianterreno di via Poggio Imperiale, una traversa di via San Severo. In quel momento nell'immobile era presente un uomo che aveva inserito una spina elettrica in una presa difettosa. Quest'ultima ha preso immediatamente fuoco, facendo divampare l'incendio all'interno dell'appartamento.

Un ufficiale della Polizia locale fuori servizio, il Commissario Stefano Berardino, passando di lì, ha notato il fumo uscire dallo stabile e immediatamente si è attivato, aiutato da un cittadino, per trarre in salvo sia l'uomo che il suo cane, il quale presentava evidenti segnali di intossicazione da fumo.

Per lo sventurato cittadino si è trattato solo di un grande spavento, mentre il cane è stato medicato sul posto con ossigeno e flebo e trasportato in un centro veterinario.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, la Polizia di Stato, la Polizia locale e i carabinieri.