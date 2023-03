Fiamme a San Nicandro: a fuoco abitazione appartamento in periferia

A fuoco appartamento a San Nicandro Garganico. Il fatto è successo poco prima delle 5 del mattino, quando alcuni residenti della zona hanno notato fumo e fiamme fuoriuscire dagli infissi di un appartamento in via II Campagna, alla periferia del paese, lanciando l'allarme ai vigili del fuoco.

Sul posto è stato necessario l'intervento degli uomini del Distaccamento di San Severo, che hanno sedato le fiamme e messo in sicurezza l'area. L'appartamento - è stato appurato - era disabitato, quindi non si registrano feriti nè intossicati. Il tempestivo intervento del 115 ha evitato danni collaterali o il coinvolgimento di vicini appartamenti. Arredi residuali e altro materiale presente nell'abitazione avrebbe favorito il propagarsi della fiamme, di natura accidentale o dolosa. Le cause del rogo, infatti, sono ancora in corso di accertamento.