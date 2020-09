Due incendi in 24 ore, bruciano i Monti Dauni: canadair in azione su Anzano di Puglia

Due incendi in 24 ore, bruciano (ancora) i Monti Dauni. Dopo il grave incendio avvenuto a Bovino, dove sono andati a fuoco 30 ettari di bosco, un altro rogo è divampato nel pomeriggio in agro di Anzano di Puglia. Ancora da quantificare il danno causato: sul posto è intervenuto il dispositivo antincendio con vigili del fuoco e protezione civile, supportato da un mezzo aereo canadair, per lanci di acqua e liquido ritardante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.