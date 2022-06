Agricoltore avvolto dalle fiamme: gravemente ustionato mentre cercava di spegnere un incendio

Era circa mezzogiorno, era da poco scoppiato un piccolo incendio nei pressi dei suoi terreno, quando un agricoltore 80enne di Deliceto, è rimasto avvolto dalle fiamme. Tempestivo l'intervento di alcuni passanti, dei vigili del fuoco e del 118, sia in ambulanze che in elisoccorso. L'uomo ha riportato ustioni su circa il 40% del corpo e si è reso necessario il trasporto in elicottero al centro grandi ustionati del 'Perrino' di Brindisi.

Seguiranno aggiornamenti.