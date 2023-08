Vasto incendio sui Monti Dauni: a fuoco zona boschiva di Accadia

Dalla scorsa notte i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, squadre di Deliceto, stanno operando nella zona di Accadia, per un incendio di vaste proporzioni divampato in una zona boschiva della cittadina dei Monti Dauni. Al momento non si ha una stima precisa dei danni che il rogo ha comportato.

Tuttavia, sarebbero decine gli ettari andati distrutti. Sarebbe stato richiesto l'intervento dei canadair. La situazione incendi oggi 2 agosto, per quanto riguarda il resto della provincia, è sotto controllo, eccezion fatta per il rogo divampato poco fa sulla Strada a Scorrimento Veloce del Gargano in agro di San Nicandro.