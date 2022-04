Scoppia incendio in un appartamento a Vieste: fiamme avvolgono e distruggono tutto

A fuoco appartamento in pieno centro storico, a Vieste. Il fatto è successo intorno alle 21.30 di ieri, quando le fiamme hanno avvolto un'abitazione in via Gaetano Alarcone, in zona Punta San Francesco. Completamente distrutti gli interni; le fiamme potrebbero essere partite da alcuni mobili accatastati in una stanza.Fortunatamente, non si registrano feriti nè intossicati perché l'appartamento era, da poco, disabitato.

Sul posto è stato necessario l'intervento di tre squadre della protezione civile 'Pegaso', con autobotte per domare le fiamme. Nel complesso ci sono volute circa due ore per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri, sul posto con i vigili del fuoco. Non si esclude che l'incendio possa essere di matrice dolosa.