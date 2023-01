Incendio in un appartamento: le fiamme alle prime luci dell'alba, danni materiali

La stufa funziona male, scoppia un incendio in una abitazione rurale. E' successo questa mattina, in agro di Stornarella, dove un incendio di natura accidentale ha interessato l'abitazione di un anziano medico (in quel momento assente in casa).

Il fatto è successo intorno alle 7: a lanciare l'allarme è stato il custode dell'abitazione; immediato l'intervento sul posto di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola che, in poco più di un'ora, sono riusciti a domare le fiamme e mettere in sicurezza l'abitazione.

Fortunatamente, non si registrano feriti nè intossicati, ma solo danni materiali. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri.