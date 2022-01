Fiamme e paura a San Severo: incendio distrugge appartamento, soggetto 'fragile' in ospedale

Un incendio è divampato due giorni fa, in una abitazione di San Severo. Si tratta dell'appartamento di un soggetto 'fragile' che vive in grandi difficoltà sociali e quasi al limite dell'indigenza. Le fiamme sono divampate intorno alle 17, quando è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Subito dopo, sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Allo stato non è stata assodata la natura del rogo: non risultano evidenze di dolo, esclusa l'ipotesi del cortocircuito (l'appartamento non è dotato di impianto elettrico), resta in piedi quella accidentale.

L'abitazione è andata completamente distrutta; nessuno è rimasto ferito o intossicato nel rogo, ma il soggetto in questione è stato accompagnato in ospedale per altri tipi di accertamenti. Sulla vicenda è intervenuto, sui social, il politico Nazario Tricarico che chiede all'assessore comunale al ramo "di potenziare la vigilanza su queste situazioni di fragilità sociale che, a quanto pare, sfuggono alle istituzioni preposte".