Divampa incendio in un'abitazione, carabinieri si lanciano tra le fiamme ed evitano una strage

Il 7 maggio scorso a Orta Nova si è sfiorata la tragedia per via di un incendio divampato al primo piano di una palazzina composta da quattro appartamenti.

Fortuna ha voluto che a poche centinaia di metri, c'erano i carabinieri della Compagnia di intervento operativo del 14esimo Battaglione Calabria, i quali, dopo aver ascoltato via radio la segnalazione fatta dalla centrale operativa ai colleghi della locale stazione e nelle more dell'arrivo a Foggia della squadra dei vigili del fuoco, si sono precipitati sul posto con gli estintori in dotazione alle pattuglie. Insieme ai carabinieri c'era anche un operatore del 115 libero dal servizio.

Ritenendo che all'interno potesse esserci la proprietaria e il suo gatto, le operazioni di spegnimento e salvataggio sono proseguite in maniera spedita.

Difatti, dopo aver evacuato la palazzina e permesso agli occupanti delle altre tre abitazioni di mettersi in sicurezza, i carabinieri hanno disattivato il contatore dell'energia elettrica nei box sottostanti. Subito dopo si sono preoccupati che l'incendio divampato sul divano del salotto, già completamente avvolto dalle fiamme, non si propagasse negli altri ambienti, soprattutto in cucina, dove c'erano le condutture del gas.

Nel frattempo, dall'appartamento continuava a fuoriuscire una densa colonna di fumo nero. Il felino - che per lo spavento saltava da una parte all'altra della casa, è stato tratto in salvo.

Sulla vicenda a lieto fine si è espresso Toni Megna, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri: