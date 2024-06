Incendio a ridosso dell'A14: chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia

Incendio a ridosso dell'autostrada, chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia.

La decisione è stata presa poco dopo le 10, in entrambe le direzioni di marcia della A14 Bologna-Taranto, dove è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, a causa di un incendio in una scarpata esterna alle competenze autostradali, in corrispondenza del km 529.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia autostradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Al momento, sul luogo dell'evento non si segnalano accodamenti.

Gli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a San Severo, potranno percorrere la SS16 adriatica rientrare in A14 a Foggia in direzione Bari. Percorso inverso per gli utenti provenienti da Bari e diretti verso Pescara.