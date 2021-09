Incendio sulla A16 Napoli-Canosa: mezzo pesante avvolto dalle fiamme, tre km di coda in direzione Canosa

Al momento, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 3km in direzione Canosa

Intorno alle 13.30, lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Vallata, in direzione Canosa, a causa di un mezzo pesante andato in fiamme al km 88,6.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Al momento, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 3km in direzione Canosa. Agli utenti diretti verso Canosa, dopo l’uscita obbligatoria a Grottaminarda, si consiglia di percorrere la S.S.90 delle Puglie in direzione Ariano Irpino, proseguire sulla S.S.161 di Orta Nova e poi sulla S.S.655 Bradanica per rientrare sulla A16 a Vallata.