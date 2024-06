Fiamme in A16, mezzo avvolto dalle fiamme: tratto chiuso e auto in coda per alcuni chilometri

Poco dopo le 14, sulla A16 Napoli-Canosa, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Candela e Lacedonia in direzione Napoli, a causa di un mezzo in fiamme all'altezza del km 114. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Al momento, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Napoli. Inoltre, si segnalano 2 km di coda in direzione Canosa/Bari a causa della presenza di fumo in carreggiata proveniente dal mezzo in fiamme.