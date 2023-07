Fiamme e fumo in autostrada: chiusi il tratto Foggia-Cerignola est e il casello della Zona Industriale

Alle ore 13:15 circa sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Foggia e Cerignola Est in entrambe le direzioni, a causa della scarsa visibilità dovuta al fumo sprigionato da un incendio esterno alla carreggiata che sta interessando una vasta area di campi adiacenti all’autostrada.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.

Per la stessa causa si è dovuto procedere anche alla chiusura temporanea della stazione di 'Foggia Zona Industriale', che si trova all’interno del tratto temporaneamente chiuso, in entrata e in uscita in entrambe le direzioni.

Agli utenti diretti verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Foggia, si consiglia di percorrere la Statale 16 'Adriatica' per poi rientrare in autostrada a Cerignola Est; percorso inverso per chi è diretto verso Pescara.