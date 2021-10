Paura sulla A14: auto avvolta dalle fiamme, l'incendio tra San Severo e Foggia

Sul posto, i vigili del fuoco e la polizia autostradale. Non risultano feriti. L'episodio ha causato rallentamenti in direzione sud

Auto in fiamme in A14, tra San Severo e Foggia. Il fatto è successo poco dopo le 12, quando un mezzo in transito lungo la corsia sud è andato a fuoco per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Con loro anche gli agenti della polizia autostradale. Non risultano feriti. L'episodio ha causato rallentamenti in direzione sud.