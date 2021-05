Incendiato B&B di recente apertura, danni per diverse migliaia di euro: "Colpo durissimo a chi investe qui per rendere più bella Vieste"

"L'Associazione Extralberghiera Vieste esprime piena solidarietà al nostro Associato Raffaele Lorusso, per la terribile azione perpetrata in danno della sua struttura Suite Mozart - Family in Music"

E’ un B&B di recente ristrutturazione attrezzato per l’attività ricettiva, l’appartamento andato a fuoco alle prime luci del mattino del 21 maggio scorso in via Spina a Vieste. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari della protezione civile Pegaso.

A esprimere vicinanza e solidarietà nei confronti del proprietario è l’associazione Extralberghiera della città del faro: “E’ stato incendiato con dolo da ignoti nelle prime ore di venerdì scorso. I danni ancora in fase di stima puntuale, ammontano a diverse decine di migliaia di euro, dato che hanno danneggiato la struttura muraria, distrutto gli impianti, gli elettrodomestici e l’intero arredo.

All’inizio della stagione turistica qualcuno ha deciso di dare un colpo durissimo a chi con sacrificio cerca di investire su se stesso, nella sua famiglia e nella sua città, per rimanerci, per renderla più bella. La Family in Music oltre ad aver donato un restauro ad un immobile storico di Vieste, con una fedele ristrutturazione, contribuisce a variegare l’offerta ricettiva della Città legandola alla musica, ai grandi musicisti e non solo con i nomi.

Confidiamo nelle istituzioni affinché questo vile gesto non rimanga impunito e che episodi simili non si ripetano. Siamo vicini alle vittime dell’accaduto e di fronte a simili atti la comunità tutta non può perdere. La risposta migliore che possiamo dare agli autori di questo spregevole atto, è rendere la suite più bella di prima, affinché non vincano i distruttori di sogni. La solidarietà che intendiamo esprimere deve andare oltre le parole. La solidarietà è un’azione contro le ingiustizie.

Nelle prossime ore decideremo quali iniziative promuovere per aiutare fattivamente il nostro associato a “rimettersi in piedi” e confidiamo nella città tutta e nel suo abbraccio ai suoi figli migliori”