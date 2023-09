Nuvole di fumo invadono il Tavoliere, va a fuoco davvero di tutti: "L'aria è irrespirabile"

Decine e decine di roghi attivi nei campi della provincia di Foggia, a fuoco perlopiù scarti vegetali e tubicini in pvc. Soltanto nella giornata di ieri tra Foggia, San Severo ed Apricena, c’è chi ne ha contati e documentati, con tanto di foto e video, una quindicina. Visibili, sull’intero Tavoliere, dal Balcone delle Puglie di Rignano Garganico e da Borgo Celano.

L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricole e forestale è vietata dal primo giugno al 30 settembre. Dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, solo in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro.

"Non è più possibile convivere h24 con questi roghi e di conseguenza con il fumo tossico che respiriamo. Siamo costretti a vivere con le finestre chiuse per cercare di tamponare in qualche modo, questa puzza asfissiante. Tra incendi di rifiuti vari, di tubi in plastica, stoppie e quant'altro, siamo giunti ad un punto di non ritorno. Questa è la terra de fuochi. In zona Macchia Gialla/Cep/Campo degli ulivi, così come in altre zone, la situazione è diventata insostenibile”.

Le prime segnalazioni alla nostra testata sono scattate venerdì sera quando una lettrice ha denunciato la presenza di un odore acre di bruciato ed una specie di foschia nei pressi dell’attività commerciale ‘Il Globo’, periferia di Foggia. “Come si fermano questi delinquenti?”.

La stessa lettrice ci segnala come la mattina passando, transitando sulla Statale 673, sono ben visibili i tubicini accatastati sui terreni, verosimilmente pronti per essere bruciati di sera. In quella stessa sera siamo stati contattati per via dello stesso problema: “Da mercoledì, tutte le sere veniamo invasi invasi da un intenso odore di bruciato proveniente dall' area circostante il nostro complesso condominiale, che persiste fino a tarda notte. Riteniamo che provengano dalle campagne circostanti. Il fumo, visibile ad occhio nudo, è entrato nei nostri appartamenti provocando tosse e problemi respiratori".

“La situazione sta precipitando. Ormai questi “signori” delinquenti hanno anche la sfrontatezza di applicarli anche di giorno. L’aria è sempre più irrespirabile con la gola che diventa sempre più con segni di arrossamento. Ormai è un costante attentato alla nostra salute e alle nostre falde e terreni. Possibile che non sia possibile individuare e punire in maniera esemplare questi malfattori? La situazione è insostenibile. Denuncerò alla Procura della Repubblica per attentato alla salute pubblica”

A Stornara il sindaco Roberto Nigro insieme ai carabinieri del locale Comando e del Comando forestale, ieri mattina hanno individuato i terreni dove era in corso la bruciatura di stoppie di residui vegetali. Il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele ha scritto una lettera al prefetto di Foggia Maurizio Valiante per chiedere al più presto un tavolo tecnico per fronteggiare l'emergenza fumo e fiamme nel Tavoliere. Stessa cosa hanno fatto i parlamentari della Repubblica Giorgio Lovecchio e Gisella Naturale.