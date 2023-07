Criminali senza scrupoli a San Nicandro Garganico: piante di ulivo secolari distrutti dalle fiamme

Alcuni incendi stanno interessando il territorio di San Nicandro Garganico: la sera di domenica 23 luglio si è sviluppato un rogo in località Sant'Andrea, poco fuori il centro abitato. Ieri pomeriggio, prima nei pressi del mattatoio comunale, poi, di una certa entità, al santuario di San Nazario: ha percorso circa 18 Ha di terreni, pascoli e uliveto della Asp 'Dr. Vincenzo Zaccagnino', distruggendo alcune piante di ulivo secolari e rendendo desolato il territorio del 'Feudo Belvedere', ad altissima valenza paesaggistica.

Nella tarda mattinata odierna, prima un intervento sulla Sp 48 nei pressi dell'incrocio per Bosco Rosso, poi un vasto incendio in località Trigno, tra la Statale 89 e la Statale 693, rimasta chiusa al traffico per più di mezz'ora. "Tutti eventi di matrice, alcuni venivano appiccati in più punti durante le operazioni di spegnimento" ha evidenziato il sindaco Matteo Vocale, che ha ringraziato i volontari dell'Avers, per la cui tempestività molti roghi vengono fermati sul nascere. "E grazie a tutti gli operatori Arif, e ai Vigili del Fuoco, che su tutto il territorio non conoscono pace in queste ore. Grazie anche ai Carabinieri Forestali e ai Carabinieri Parco per le attività di rilievo e di indagine che stanno conducendo per risalire agli autori e denunciarli".

Il sindaco di San Nicandro Garganico lancia un appello: "Chiunque veda un incendio, chiami il 115 o il 1515. Chi abbia sospetti di persone o abbia rilevato elementi utili alle indagini, non esiti a riferire ai Carabinieri Forestali, alla Polizia Locale oppure a me. Chi appicca fuochi è un fuori legge e un delinquente e come tale dobbiamo perseguirlo tutti insieme!"