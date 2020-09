"Vigliacchi" appiccano incendi: fiamme in tre punti diversi, di nuovo ai tornanti di San Giovanni Rotondo

Tre distinti incendi si sono sviluppati oggi a San Giovanni Rotondo. A bruciare sterpaglia e macchia nelle curve della strada provinciale 45 Bis in direzione San Giovanni Rotondo, le cosiddette 'curve del castello'. Il fuoco è stato appiccato in più punti, distanti tra loro.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di due associazioni di protezione civile, i volontari della Vab - Vigilanza Antincendi Boschivi e del Gruppo Soccorritori Gamma 27 di San Giovanni Rotondo, l'Arif e i vigili del fuoco. Fortunatamente, nelle vicinanze non c'erano abitazioni. Le operazioni sono partite alle 11.30 circa e hanno impegnato per ore le squadre che si sono occupate anche della messa in sicurezza dei territori.

"Vigliacchi", scrive il circolo Legambiente Lo Sperone commentando le immagini dei roghi. Meno di due settimane fa la stessa zona, ma in direzione Est verso Manfredonia, era stata percorsa dal fuoco e l'incendio aveva interessato quasi dieci ettari.

