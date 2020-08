Bruciano i Monti Dauni: spaventoso incendio sul tetto della Puglia. In fumo 5 ettari di bosco a Faeto

Ci sono volute diverse ore per domare il vasto incendio divampato ieri pomeriggio nel bosco di Faeto, nella zona del Monte Cornacchia. Sono andati in fumo 5 ettari di macchia. Il forte vento di scirocco ha alimentato le fiamme.

Già intorno alle 18 le proporzioni dell'incendio (documentato dal fotoamatore Ennio Mascia dal belvedere di Faeto) erano apparse preoccupanti, con almeno tre fronti di fuoco visibili, tanto da far pensare subito che fosse stato appiccato in più punti.

Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco da Lucera e Deliceto, assieme all'Arif e alla Protezione Civile. Hanno operato in una zona piuttosto impervia. All'arrivo del buio non è stato possibile nemmeno richiedere l'intervento del canadair. Stamattina i vigili del fuoco sono tornati sui Monti Dauni per un altro incendio nel bosco di Orsara.