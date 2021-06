Ancora fiamme nel Foggiano, ben 25 incendi in un giorno: in fumo centinaia di ettari di grano

I danni più gravi sono stati rilevati a Cerignola e Scalo Rignano, dove sono andati in fumo rispettivamente 50 e 60 ettari di grano. Altri roghi interventi sono stati effettuati a San Giovanni in Fonte e Serracapriola

Altra giornata intensa per i vigili del fuoco della provincia di Foggia, dopo i 18 incendi registrati due notti fa. Sono ben 25 gli incendi di grano per i quali si è reso necessario l'intervento degli uomini del 115 in tutto il Tavoliere nella giornata di oggi.

