Brucia il Tavoliere: 18 incendi di grano e sterpaglie nella notte, i roghi tra Foggia e San Severo

Brucia il Tavoliere, dove nel corso nella notte appena passata si sono registrati ben 18 incendi diversi.

A fuoco, come sempre in questo periodo dell'anno, campi di grano e sterpaglie. Incendi considerati "di routine" per i vigili del fuoco, ma che per numero hanno impegnato numerose squadre del 115, con uomini e mezzi del Comando provinciale e dei relativi distaccamenti. I roghi sono stati registrati principalmente nella zona tra Foggia e San Severo, dove si è concentrato il via-vai di sirene che ha pemesso di risolvere positivamente tutti gli interventi.