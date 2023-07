Canadair in azione sul Gargano: centinaia di ettari di macchia distrutti, ma il peggio è passato

Dalle prime luci del mattino alcuni canadair stanno operando tanto sul fronte del fuoco a Baia San Felice quanto su quello di Ruggiano, area abitata in agro di Monte Sant'Angelo dove le fiamme hanno provocato la distruzione di decine e decine di ettari di macchia (leggi qui).

Numerosi i lanci d'acqua eseguito per spegnere definitivamente le fiamme divampate ieri pomeriggio. Prima che il vento cambi direzione, ci si augura di terminare le operazioni di spegnimento entro l'ora di pranzo. A Vieste sono andati in fumo già 100 ettari, ne sono a rischio altri trecento. Ieri il primo cittadino si era detto molto preoccupato per il mancato arrivo dei velivoli, ad eccezione di un elicottero (foto e video). Sul fronte del fuoco operano squadre Aib dei vigili del fuoco e della Protezione Civile.

Tutto sommato, nonostante lo spavento delle prime ore, la notte trascorsa dai turisti dei tre hotel Gattarella, Portonuovo e Gargano, evacuati in via precauzionale, è stata tranquilla. Molti di loro sono stati sistemati in altre strutture ricettive, gratuitamente. Momentaneamente erano stati ospitati nei centri raccolta allestiti nelle palestre di due istituti scolastici. Nonostante l'odore del fumo, i bagnanti sono pronti a tornare in spiaggia e a riprendere le vacanze.