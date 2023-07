Incendi su incendi nel Foggiano: si alzano anche i canadair, tanti gli interventi in corso

Canadair in volo sulle montagne del Gargano, dove oggi 19 luglio si è verificato un incendio di vaste proporzioni, che ha interessato la macchia mediterranea, nei pressi di una cava sulla strada che collega Foggia a San Marco in Lamis. Il rogo è scoppiato dopo le 10. I velivoli si sono alzati qualche ora dopo effettuando alcuni lanci. Oltre ai volontari, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con più squadre e i tecnici per il coordinamento dei mezzi aerei.

Si registrano altre decine di roghi sparsi in provincia, tuttavia di piccole dimensioni. Dal Promontorio del Gargano ai Monti Dauni, da alcuni giorni si susseguono interventi per sedare le fiamme. Ieri pomeriggio un incendio boschivo ha interessato la località Piano Grande in agro di Vieste, un altro era divampato in zona Monte Stillo, lungo la strada provinciale 129 che collega Roseto Valfortore a Biccari.