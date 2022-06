Incendi nel Foggiano, agricoltori costretti a spegnimenti 'fai da te': "Serve una postazione fissa dei Vigili del fuoco"

Incendi e assalti alle aziende agricole. Il Comitato Masserie Santagatesi esterna la preoccupazione per la duplice piaga che sta colpendo diverse aziende del territorio di Sant'Agata di Puglia chiedendo un incontro all'Unione dei Comuni dei Monti Dauni.

A preoccupare il Comitato, in particolare, i numerosi incendi scoppiati recentemente, l'ultimo dei quali la scorsa notte, alimentati dal vento e dalla lunga ondata di calore che sta caratterizzando l'intera provincia. “Siamo preoccupati per i danni che colpiscono gli agricoltori del territorio e per le persone ivi residenti”, commenta l'avvocato Antonietta Russo, rappresentante del Comitato.

Nella lettera inviata al sindaco di Bovino Vincenzo Nunno, presidente dell'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, il Comitato fa presente diverse criticità, a partire dalla mancanza di una postazione dei Vigili del Fuoco: “La più vicina è distante circa 50 km, il che costringe gli stessi agricoltori a provvedere allo spegnimento dei roghi, mettendo a rischio la propria incolumità, che si aggiunge ai danni economici cui devono far fronte”.

Ci sono poi gli assalti dei malviventi, sempre più frequenti nelle zone sprovviste di sistemi di videosorveglianza: “Molti Comuni, negli anni scorsi, hanno usufruito di fondi statali stanziati per gli impianti di videosorveglianza. Sarebbe auspicabile l'installazione di telecamere h24, magari con il coordinamento dei vari Comuni, che garantirebbe una maggiore tutela al territorio”, ha aggiunto la Russo.