Fiamme in zona via Vittime Civili: piromane dà fuoco a 5 cassonetti della spazzatura

Cinque cassonetti della spazzatura sono stati dalle fiamme, ieri sera, nella zona di via Vittime Civili, a Foggia. Il fatto è successo prima della mezzanotte.

Gli incendi sarebbero stati appiccati, in rapida sequenza, nello stesso rione, tra via Borrelli, via Bonghi, piazza Internati in Germania e via Vittime Civili.

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza le zone interessate, evitando danni collaterali ad auto e abitazioni vicine.

Non si esclude che possa esserci la stessa mano dietro i vari roghi. Accertamenti in corso della polizia.