Foggia è una discarica, e i 'soliti ignoti' appiccano il fuoco ai cassonetti: a fuoco altri 10

Foggia è una discarica a cielo aperto, e i 'soliti ignoti' continuano ad appiccare il fuoco ai cassonetti della spazzatura. Accade ancora una volta alla periferia sud della città, in particolare a cavallo dei quartieri Cep e Macchia Gialla dove, nel pomeriggio di oggi, sono stati dati alle fiamme altri 10 cassonetti.

In tutti i casi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, che hanno spento i roghi e messo in sicurezza le zone, evitando il rischio di danni collaterali ad auto parcheggiate e abitazioni. Tali episodi, più volte segnalati su queste pagine, vanno ad aggravare la già evidente emergenza raccolta, causando ulteriori disagi e rendendo l'aria irrespirabile in tutto il quartiere. Dal 19 ottobre ad oggi sono almeno 36 i cassonetti della spazzatura dati alle fiamme