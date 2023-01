Incendi a gogò nella notte di Capodanno: a fuoco una ventina di cassonetti, brucia anche un albero

Incendi a gogò nella notte di Capodanno, a Foggia, dove una ventina cassonetti sono andati a fuoco in conseguenza della massiccia esplosione - in netta contravvenzione all'ordinanza dei commissari straordinari - di botti e petardi di fine anno.

I roghi hanno interessato l'intera città, dal centro alla periferia, impegnando per tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, supportate nelle fasi più critiche anche dai colleghi del vicino distaccamento di Lucera. Una quarantina le richieste di intervento giunte alla sala operativa dalla mezzanotte alle 8 del mattino.

L'esplosione incontrollata di petardi ha causato, inoltre, l'incendio di un grosso albero in piazza Medaglie d'Oro che ha allarmato i residenti della zona per il rischio collaterale (scongiurato dall'intervento del 115) di danni ad auto e abitazioni vicine.

Disordini sono stati registrati in Corso del Mezzogiorno, dove alcuni residenti del 'palazzone' Ex Onpi sono scesi in strada e hanno dato alle fiamme alcuni cassonetti, posizionati al centro della carreggiata che hanno bloccato temporaneamente la viabilità. Sul posto è intervenuta la polizia che, in breve tempo, ha riportato ordine.