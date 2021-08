Foggiani nell'inferno di Campomarino, roghi ovunque e panico tra i vacanzieri: "Siamo intrappolati"

Sono divampati diversi incendi nella località molto frequentata dai cittadini della Capitanata. La situazione appare particolarmente critica. Turisti in fuga verso il mare dai camping

Brucia Campomarino, località molisana particolarmente frequentata dai cittadini della provincia di Foggia. Questo pomeriggio sono divampati diversi roghi in più punti.

La situazione appare particolarmente critica. In fiamme la pineta di Campomarino lido e vacanzieri in fuga dai camping verso il mare. "Aiuto, siamo intrappolati nel porticciolo", è il disperato messaggio postato sui social da un sanseverese.

Un altro incendio era divampato tra via Einaudi e via delle Rose e, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, sono stati i villeggianti con le pompe da giardino a domare le fiamme.