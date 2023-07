Paura all'alba a Vieste, scoppia incendio in un camping: turisti in fuga e villaggi evacuati

Fiamme e paura intorno alle 5 di questa mattina a Vieste, dove sul Lungomare Mattei, per via di un incendio (ci sarebbe più di un focolaio), sono stati sgomberati alcuni camping. Camperisti e turisti sono stati messi in sicurezza e accompagnati in spiaggia.

In questo momento, in attesa delle operazioni di bonifica, si troverebbero ancora al riparo vicino al mare. Sul posto, oltre a tre squadre dei vigili del fuoco e al dos per un eventuale intervento aereo, tuttavia scongiurato, sono intervenuti anche i volontari di tre associazioni del territorio.