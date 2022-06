Brucia l'area di Campi Diomedei

Non c'è pace per l'area di Campi Diomedei, il grande parco urbano di Foggia che non riesce a vedere la luce. Questa mattina, un incendio ha interessato una 'duna' oggetto di lavori. A bruciare è per lo più vegetazione e sterpaglie: sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dell'antincendio boschivo del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia, che sta spegnendo il rogo e mettendo in sicurezza la zona. Fortunatamente non si registrano disagi alla viabilità, nonostante il fumo - denso e bianco - abbia raggiunto le strade vicine. Nessun pericolo per le abitazioni e strutture vicine.

++ AGGIORNAMENTO VIDEO ++