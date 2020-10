Puzza di plastica bruciata e notti insonni a Carapelle, uomo sorpreso a incendiare tubi per l'irrigazione: denunciato

Tra i rifiuti in fase di combustione, con l’inevitabile pericolo di inquinamento del suolo e dell’aria per la diffusione di emissioni insalubri nell’atmosfera, era presente materiale plastico consistente in tubicini dell’irrigazione utilizzati nella coltivazione di ortofrutta