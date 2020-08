Brucia la Capitanata: doppio incendio sul Gargano, tra Cagnano Varano e Lesina. In azione anche un canadair

Nel giro di poche ore si è verificato un primo rogo in agro di Lesina, dove è in azione anche un canadair; poco dopo, un altro incendio, pare boschivo, è divampato in agro di Cagnano Varano. Vigili del fuoco e volontari in azione