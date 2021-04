Foggia, non c'è pace in via Martiri di via Fani: due auto a fuoco nel giro di poche ore

Due episodi a distanza di qualche ora l'uno dall'altro in via Martiri di via Fani a Foggia. Due le auto a fuoco

Due incendi nel giro di qualche ora in via Martiri di via Fani nella giornata di ieri 3 aprile 2021. Il primo è avvenuto intorno alle 14 e ha riguardato un'auto, completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A pochi metri dal rogo sarebbe stata ritrovata una bottiglia di plastica contenente della benzina.

Qualche ora dopo, a tarda sera, gli operatori del 115 sono dovuti intervenire nuovamente con due mezzi, per la segnalazione di un'altra auto in fiamme, riuscendo in questo caso a sedare le fiamme propagatesi dal motore del cofano. Indagini in corso per valutare la matrice del rogo.