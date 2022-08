Notte di fuoco in Capitanata: in fiamme auto a San Severo, altri due mezzi bruciati a San Giovanni

Notte di fuoco in Capitanata, dove due auto sono andate distrutte dalle fiamme (e una terza è rimasta danneggiata nel rogo), in due incendi divampati San Severo e a San Giovanni Rotondo.

Nel dettaglio, all'alba di oggi, in via Diana a San Severo, è andata a fuoco la Focus di un residente della zona. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che non avrebbero riscontrato tracce evidenti di dolo. Un aiuto alle indagini verrà fornito agli investigatori dalle immagini delle telecamere presenti in zona.

Qualche ora prima, in via Pastrengo a San Giovanni Rotondo, invece, è andata a fuoco la Bmw di un uomo di origini garganiche ma residente in Inghilterra, rientrato a casa per le vacanze. Le fiamme hanno lambito e danneggiato anche un secondo mezzo, che era parcheggiato nelle immediate vicinanze. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento del 115 e dei carabinieri, per le indaigni del caso.