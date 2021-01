Un anno di fuoco in Capitanata: bruciano 417 auto nel Foggiano. Negli ultimi 10 anni 'incenerite' oltre 6200 mezzi

Una lunga scia di fuoco che ha attraversato l’intero 2020. E’ la sequenza - impressionante stando ai numeri - degli incendi auto registrati nei vari comuni della Capitanata nell'ultimo anno. In media, sono quasi uno e mezzo i roghi registrati nell’anno della pandemia, nonostante il ‘freno’ imposto (per gli incendi dolosi) da lockdown e ‘coprifuoco’.

I dati ufficiali - quelli degli interventi dei vigili del fuoco dei vari distaccamenti del Comando provinciale di Foggia - parlano di 417 incendi auto (di varia natura e matrice) registrati nel corso del 2020. Di questi, la maggior parte sono registrati nel territorio di competenza del Comando di Foggia: 135, ovvero un terzo del totale. Segue il distaccamento di San Severo con 93 episodi, quello di Cerignola con 73 interventi e quello di Lucera con 60 casi. Il resto è diviso sul territorio tra Gargano e Monti Dauni.

Nel complesso, si tratta di un centinaio di casi in meno rispetto a quelli dell’anno precedente (518), un numero ugualmente elevato nonostante il trend sia, di fatto, in discesa. Il fenomeno degli incendi auto, infatti, è molto radicato nel territorio: nel corso degli ultimi 10 anni sono ben 6289 gli incendi auto registrati in Capitanata (circa 2mila solo nel territorio di competenza del distaccamento di Foggia).