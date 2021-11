Ancora fiamme a Orta Nova: bruciano due auto in meno di un'ora, 10 giorni fa la grave intimidazione all'agente della polizia locale

Doppio incendio auto ad Orta Nova dove, nella serata di ieri, sono andati in fiamme due mezzi nel giro di un'ora.

Nel dettaglio, il primo episodio è avvenuto intorno alle 22 in via Guerrieri; il secondo, poco prima delle 23, in via Kennedy. Le zone colpite distano poche centinaia di metri l'una dall'altra.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Le indagini su entrambi gli episodi, invece, sono affidate ai carabinieri. Ancora da accertare la natura dei roghi, che potrebbe essere dolosa.

Solo pochi giorni fa, nel massimo comune dei Cinque Reali Siti, ignoti avevano dato alle fiamme l’auto privata di un agente della polizia locale. Indagini in corso.