Non c'è pace ad Orta Nova: a fuoco le auto di due coniugi

Le auto colpite erano parcheggiate nella stessa via ma non erano attigue. Intonsa l'auto che era posizionata nel mezzo. Un particolare che lascia pensare alla natura dolosa del gesto. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona