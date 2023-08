Auto a fuoco nel Foggiano: due roghi nella notte, una Bmw divorata dalle fiamme

Fiamme nella tarda serata di ieri, poco dopo le 23, in via dei Giardini, a Lucera, nelle vicinanze del carcere. A fuoco una Fiat Idea.

Sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo e ad effettuare i rilievi del caso, ma non si sono espressi sulla natura dell’incendio.

Non sono state rinvenute, infatti, tracce evidenti che lascino propendere per il carattere doloso. Non ci sono telecamere in zona. L’auto è stata danneggiata nella parte anteriore.

A Carpino, invece, intorno alle 3.30 di oggi, 25 agosto, le fiamme hanno divorato una BMW serie 6 con targa inglese, in via Roma, e hanno lambito e danneggiato parzialmente anche la parte posteriore dell’autovettura parcheggiata accanto, una Mini Cooper.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno spento l’incendio, sono arrivati i carabinieri della locale stazione. Le cause sono in corso di accertamento. Anche in questo caso, non sono stati rinvenuti elementi certi su un’eventuale natura dolosa dell’incendio e non ci sono telecamere.