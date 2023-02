Notte di fuoco nel Foggiano: quattro auto distrutte dalle fiamme

Notte di fuoco, in Capitanata, dove sono stati registrati ben quattro incendi auto in altrettanti comuni della provincia.

Il primo intervento è stato registrato a Cerignola, dove - in via Santa Maria di Ripalta - ignoti hanno dato alle fiamme la carcassa di una Ford, risultata rubata e già 'cannibalizzata'. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento ofantino del 115, mentre gli accertamenti del caso sono a cura della polizia.

A seguire, un altro incendio auto è stato registrato a Lucera: intorno alla mezzanotte e mezza, le fiamme hanno avvolto una Ford Focus parcheggiata in strada in via Carl Marx (in foto). L'intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino ha evitato che le fiamme provocassero danni collaterali ad altre auto o abitazioni attigue.

Un'ora più tardi, in via Croce, a San Severo, è andata a fuoco una Jeep Renegate parcheggiata in strada, mentre intorno alle 2, in via Taranto, a Foggia, le fiamme hanno distrutto una Opel Corsa. Per questi ultimi due episodi è stato necessario l'intervento, rispettivamente, dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo e del Comando provinciale di Foggia, mentre gli accertamenti del caso sono affidati alle forze dell'ordine.

In tutti gli episodi non sono state rilevate tracce evidenti di dolo o altro tipo di innesco. Indagini in corso.