Carpino, brucia un'auto e le fiamme ne danneggiano un'altra: il rogo in via Bartali

Incendio auto, nella notte, a Carpino, dove due mezzi sono andati a fuoco in via Gino Bartali. Le fiamme, è stato ricostruito, sono partite da un mezzo parcheggiato in strada, ma si sono rapidamente propagate anche all'autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Vico del Gargano, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona, evitando il coinvolgimento di ulteriori mezzi. Dai primi rilievi tecnici non sarebbero emerse tracce evidenti di dolo o altro tipo di innesco. Ai carabinieri il compito di fare luce sull'accaduto. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona.