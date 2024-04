Imprenditore perseguitato, incendiati il cancello di casa e due auto: inquietante spregiudicatezza alla luce del sole

Due auto e il cancello dell'attività date alle fiamme: è il bilancio degli atti incendiari perpetrati nei confronti di un imprenditore di Manfredonia, titolare di sei palestre e un salone per parrucchieri, finito nel mirino di una o più persone, per cause oggetto d'indagine delle forze dell'ordine.

La vittima, Jonata Rinaldi, ha denunciato tutti gli episodi, compreso l'ultimo di sabato 13 aprile quando intorno alle 11.30, davanti all'abitazione al pianterreno di una centenaria, in via Rosati, gli è stata incendiata la seconda autovettura in otto mesi, dopo quella distrutta nel rogo del 24 settembre 2023. Un episodio sconcertante che avrebbe potuto mettere a repentaglio l'incolumità dell'anziana signora.

Nelle more che il responsabile venga identificato e assicurato alla giustizia, è inquietante la spregiudicatezza, finora impunita, con cui i responsabili continuano a muoversi e ad agire. Tutti e tre i gravi episodi - compreso l'incendio del cancello dell'abitazione della vittima avvenuto il 7 gennaio scorso - sarebbero stati ripresi dalle telecamere.

Da parte dell'imprenditore ci sarebbero denunce mirate nei confronti di più persone - per altre vicende - rispetto alle quali gli inquirenti sono chiamati a stabilire l'eventuale collegamento con i tre atti incendiari. Con la speranza - non soltanto della vittima e dei suoi familiari - che l'autore venga fermato.