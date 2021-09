Delinquenti avvelenano l'aria ad Apricena. Sindaco invia task force nei campi: "Vergognatevi, vi prenderemo"

"Mi sono scocciato di vedere quasi tutte le mattine la nostra città avvolta dal fumo degli incendi nelle campagne. Già da qualche mese ho emesso una mia ordinanza per contrastare tale fenomeno, che prevede delle multe salatissime. Ci sono purtroppo dei delinquenti, perché tali sono, che continuano a bruciare le piantine (e non solo), avvelenando il nostro ambiente. Gli scarti di agricoltura vanno trinciati e non bruciati. Ho immediatamente chiesto al comandante della polizia locale di girare per tutte le campagne, con tutti i vigili a disposizione per multare e denunciare tutte le irregolarità. Siamo stanchi, vi chiediamo di aiutarci in questa battaglia di civiltà e di denunciare questi episodi"