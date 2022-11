Terribile incidente, resta incastrato per 3 ore tra un albero e un trattore: "Pensavo di morire"

Ha un incidente mentre è al lavoro nei campi e, per tre lunghissime ore, resta incastrato tra un albero e il trattore che stava guidando. Vittima dell'accaduto, avvenuto nel pomeriggio dello scorso 31 ottobre, nell'agro di Serracapriola, è un 40enne del posto che, ad alcuni giorni dal fatto, si dichiara "un miracolato".

"Sono tornato a casa sano e salvo, solo con qualche abrasione e dolori vari ma niente di rotto", scrive in un accorato sfogo sui social. "Dio c'è e io ne sono la prova vivente, l'ho pregato e lui mi ha sentito. Ho passato 3 ore incastrato tra albero e rimorchio a pregare e a chiedere aiuto nell'attesa che qualcuno mi trovasse e liberasse", racconta.

"E' stato terribile, pensavo di morire e non poter riabbracciare i miei bambini e mia moglie. È stata proprio lei con la sua caparbietà e l'aiuto di mio cognato Mauro e mio nipote Giancarlo a liberarmi. Ringrazio loro, i soccorritori del 118, i soccorritori dell'elisoccorso, i medici e gli infermieri del pronto soccorso di Foggia per le dovute cure e tutti voi parenti, amici, compaesani per l'affetto dimostratomi a me e la mia famiglia. È solo grazie a Dio - conclude - e posso raccontarlo".