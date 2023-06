Ministero e Prefettura puntano all'incandidabilità di Erminia Roberto: ricorso contro il giudizio della Corte d'Appello

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia, rappresentati dall’Avvocatura Generale dello Stato, hanno proposto ricorso per Cassazione contro Erminia Roberto.

Dichiarata incandidabile dal Tribunale di Foggia nel giudizio di primo grado del 25 febbraio 2022 (insieme all'ex sindaco Franco Landella, Leonardo Iaccarino, Antonio Capotosto, Consalvo Di Pasqua, Dario Iacovangelo, Liliana Iadarola e Bruno Longo), con decreto del 10 gennaio 2023 la prima sezione della Corte d'Appello di Bari, ha ritenuto fondato il reclamo proposto dall'ex assessore alle Politiche Sociali ed ex vicesindaco, condannando il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia al ristoro delle spese del doppio grado in suo favore.

I magistrati – Maria Mitola, presidente, Alessandra Piliego e Oronzo Putignano - avevano accolto le argomentazioni difensive di Erminia Roberto perché il ragionamento del primo giudice si fondava “su elementi informativi non oggettivi né interpretabili in maniera univoca, aventi fonte, peraltro, in due esposti anonimi sulla cui credibilità non è dato sapere alcunché”.

La tesi dell'Avvocatura dello Stato

Nel ricorso presentato per conto di Ministero e Prefettura, l’Avvocatura dello Stato fa leva su quella che ritiene sia stata una violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143, commi 1 e 11, del D.lgs. n.267/2000 con riferimento al motivo di cui all’articolo 360, comma 1 n. 3 del Codice di Procedura Civile.

Secondo i ricorrenti, infatti, la Corte d’Appello di Bari non avrebbe interpretato e applicato correttamente la previsione di “concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori”, ovvero di “forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali”, ritenendo che tali elementi debbano intendersi come “oggettivi” e raggiungere un grado di assoluta certezza.

Non avrebbe considerato, l’organo giurisdizionale, “che la misura dell’incandidabilità è legittimata anche dal solo rilievo della sussistenza di elementi sintomatici che dimostrano il concreto pericolo (anche se non la certezza) di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività amministrativa considerata”.

E ancora, che “ai fini dell’adozione della misura è sufficiente delineare un quadro indiziario di condotte plausibilmente frutto di condizionamento mafioso. Non sono parimenti necessarie le prove dell’intenzione degli amministratori di assecondare interessi criminali”.

L’Avvocatura dello Stato evidenzia che l’incandidabilità “è legittimata anche dal solo rilievo della sussistenza di elementi sintomatici che dimostrano il concreto pericolo (anche se non la certezza) di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività amministrativa considerata”.

Dunque, sarebbe “del tutto errata l’applicazione di una logica penalistica che pretende la “prova” dell’interferenza della criminalità organizzata nelle vicende amministrative”.

La vicenda di Erminia Roberto

Il 29 ottobre 2019, attraverso un esposto anonimo fatto pervenire alla Prefettura di Foggia, era stato segnalato che l’assessorato ai Servizi Sociali in capo ad Erminia Roberto aveva provveduto alla liquidazione di contributi sociali in favore di Leonardo Francavilla. L'incartamento era corredato da una foto che riprendeva l’assessore e il soggetto in questione intenti a parlare.

Persona nota alle forze dell’ordine e cugino di due fratelli esponenti di spicco della omonima batteria mafiosa del capoluogo dauno, Francavilla è stato uno dei destinatari del contributo pari a 250 euro concesso con il provvedimento dirigenziale n. 46152 del 16.04.2019.

In un altro esposto del 16 dicembre 2019, veniva segnalato che il 29 novembre 2019, nell’edificio comunale, mentre stava per avere inizio la riunione della IV Commissione consiliare del Comune di Foggia, Leonardo Francavilla aveva chiesto insistentemente di parlare con Erminia Roberto.

Era stata allegata la registrazione audio di un’animata conversazione in cui Francavilla, dichiaratosi espressamente appartenente alla malavita, minacciava l'ex assessore di rivelare l'attività svolta, su impulso della stessa, per procacciare voti all'amministrazione in carica, con riferimento alla concessione di benefici economici di competenza dell’assessorato da lei retto o alla “sistemazione” della sua consorte in un supermercato.

"Da tale conversazione è emerso che il Francavilla si era concretamente adoperato, su richiesta della Roberto, per sostenere il Landella in occasione dell’ultima campagna elettorale: "Votiamo Landella", “se noi siamo mafiosi, senza offesa, la mafia è politica, poi veniamo noi" evidenziano i ricorrenti.

"L’atteggiamento pervicace ed aggressivo del Francavilla è stato di una gravità tale che qualunque uomo delle Istituzioni non avrebbe potuto e dovuto consentire allo stesso ed ai suoi sodali di andare oltre, denunciando immediatamente quanto accaduto al sindaco in primis ed all’A.G. immediatamente dopo, previa adozione di tutte quelle misure atte ad impedire a soggetti di tale spessore criminale di avere qualunque forma di accesso al Palazzo di Città ed alle politiche cittadine. Nulla di tutto ciò è, tuttavia, mai accaduto".

Per i magistrati di secondo grado, mancano elementi oggettivi per riscontrare l’attendibilità della captazione che consentano di stabilire un collegamento con la criminalità organizzata.

Ha convinto i giudici anche la relazione dell’assistente sociale, allegata dalla difesa a riscontro dell’istanza per conseguire il contribuito economico straordinario, in cui “si dà atto che il nucleo familiare del richiedente necessita di supporto economico”.

I giudici hanno preso atto che il contributo non fosse riservato solo a Francavilla, ma disposto in favore di ben 22 beneficiari.

Il procedimento penale archiviato

Nel ricorso presentato tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia riprendono la vicenda dell’erogazione dei contributi economici oggetto d'indagine da parte della Procura della Repubblica di Foggia, nell’ambito del procedimento penale n. 10223/2019/21, iscritto a carico di Erminia Roberto per le ipotesi di reato di tentativo di concussione e falso in atto pubblico. Procedimento che verrà definito dal Gip del Tribunale di Foggia con decreto di archiviazione del 20 maggio 2020.

Tuttavia, riporta l'Avvocatura Generale dello Stato nel ricorso, dagli atti di quel procedimento sarebbe emerso che l’allora assessora avesse consegnato pro manibus il denaro contante a tutti i beneficiari “estraendoli dal cassetto della propria scrivania”; e che si fosse preoccupata di contattare tutti i destinatari dei contributi indicati nel provvedimento di liquidazione n. 46152 del 16.4.2019 perché “riferissero fatti e circostanze in suo favore”.

E ancora, che la consegna del denaro concesso a titolo di contributo assistenziale, sarebbe avvenuta con la contestuale consegna di materiale elettorale agli assegnatari.

La vicenda, anche se penalmente archiviata, secondo i ricorrenti denota "comunque il totale spregio delle regole amministrative e di corretta gestione della cosa pubblica da parte e la volontà di far apparire come un fatto meritorio di natura personale l’elargizione di un contributo pubblico di natura assistenziale”.