La nuova vita di 'Villa Rossana': da bene confiscato alla mafia ad incubatore di politiche giovanili

Nuova vita per ‘Villa Rossana’, immobile confiscato alla mafia manfredoniana e che presto riaprirà le sue porte nel segno dell’economia locale. A tagliare il nastro della villa, tramutato in incubatore di politiche giovanili, saranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone: “Un luogo dove si condivideranno esperienze, attività, conoscenze tra ragazze e ragazzi che cercano il proprio futuro radicandolo nel principio della legalità”, spiegano in una nota stampa.

Villa Rossana è un bene confiscato affidato alle cure di associazioni e istituzioni che collaborano al progetto 'Un’impresa per A.M.I.C.A. (Anti Mafia Inclusione Cittadinanza Attiva)'. L’inaugurazione si terrà il prossimo 3 aprile, alle 10.00, quando l’immobile sarà idealmente riconsegnato alla comunità al termine dei lavori di ristrutturazione - finanziati, con 437.025 euro da Regione Puglia e Comune di Manfredonia - che l’hanno riconvertita a incubatore di politiche attive giovanili e promozione dell’imprenditorialità – grazie alle attività svolte dall’ATS tra Arci Travel Stornara (capofila), Associazioni Angeli, Enac Puglia e Comune di Manfredonia.

All’evento saranno presenti anche il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice e il Vescovo di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone. A raccontare i tre anni di attività già svolte saranno Vincenzo Signoriello, presidente di Arci Travel Stornara, e Miriam Grassi, coordinatrice del progetto.

L’obiettivo dell’azione è stato guidare ragazze e ragazzi, di età compresa tra 14 e 18 anni e a rischio dispersione, in un percorso di valorizzazione di se stessi che culmini nella costruzione di attività d’impresa e opportunità di occupazione. Oggi, grazie a questo progetto, si raggiunge un ulteriore obiettivo, quelli appunto di realizzare, all’interno di Villa Rossana, un incubatore di politiche giovanili realmente attive e orientate alla costruzione di nuovo capitale sociale da investire nell’economia legale.

Il progetto ‘Un’impresa per Amica’ è stato finanziato con l’avviso pubblico N. 2/2017 “Cantieri innovativi di antimafia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”. Le attività svolte, a partire dal 2019 e compatibilmente con la pandemia da Covid-19, sono state: laboratori di manualità ed esperienziali; cantieri di legalità; formazione; attività di sensibilizzazione; forum partecipati; workshop e stage. I ragazzi hanno mostrato particolare interesse per i contenuti culturali e cinematografici. L’ambito territoriale del progetto è ampio e coinvolge i Comuni partner e quelli dell’ambito territoriale: Manfredonia, Foggia, Stornara, Stornarella, Ordona, Ortanova, Carapelle, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta.