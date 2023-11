'Una stanza tutta per sé' arriva anche a Cerignola

Da oggi, nella sede del Comando Compagnia Carabinieri di Cerignola c’è ‘Una stanza tutta per sé’, un luogo protetto e accogliente per l’ascolto delle vittime di ogni tipo di violenza e abuso che decidono con coraggio di denunciare.

È la terza allestita in Capitanata (le altre due si trovano a Foggia) nell’ambito del progetto nazionale nato nel 2015 da un accordo dell’Arma dei Carabinieri con l’Associazione Soroptimist International, con lo scopo di incoraggiare le vittime di violenza di genere a rivolgersi alle forze dell’ordine, sostenendole nel delicato momento della denuncia.

La nuova ‘Stanza tutta per sé’ è stata arredata grazie all’importante contributo finanziario del Soroptimist International Club di Foggia e dell’Ordine degli Avvocati di Foggia.

È stata inaugurata oggi, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Alla cerimonia hanno partecipato il sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli Valleverdina Cassaniello, l’avvocato Tommaso Di Lorenzo in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati Foggia, Angela Rosa Ricco in rappresentanza del Soroptimist Club di Foggia e don Antonio Cassano, cappellano dell’Arma dei Carabinieri, che ha impartito la benedizione.

Dal 2014, l’Arma dei Carabinieri si è dotata della Rete nazionale di monitoraggio sulla violenza di genere, formata da personale appositamente addestrato nei Comandi Provinciali, che considera la prima accoglienza un momento cruciale per mitigare gli stress emotivi.