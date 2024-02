Apre a Foggia lo 'Spazio Giallo', un luogo per i bambini che si recano in carcere per incontrare i genitori

Inaugurato questa mattina il nuovo modulo riservato allo 'Spazio Giallo', un ambiente più ampio e adeguato dove i bambini che entrano in Istituto, nella delicata fase di attesa che precede l’incontro con il genitore detenuto possono trovare un ambiente meno ostile.



Si tratta di un progetto architettonico ideato e costruito ad hoc che espande lo Spazio Giallo, modello di Bambinisenzasbarre – un ambiente attrezzato per l’infanzia che entra in carcere per mantenere il legame con il genitore detenuto – configurando un’estesa area d’accoglienza per i minorenni, un segnale di forte attenzione del sistema penitenziario nei confronti dell’infanzia che incontra il carcere.



Da oggi gli operatori di 'Lavori In Corso Aps' , referente territoriale di Bambinisenzasbarre e partner di rete che opera in Puglia, potranno accogliere i bambini in uno spazio rinnovato, ampliato e a loro dedicato dove prepararsi all’incontro con il genitore, intercettarne i bisogni e attivare prese in carico del nucleo familiare con focus primario sul bambino.



Lo Spazio Giallo, nato a Milano nel 2007 è diventato modello ed è attivo nella rete nazionale di Bambinisenzasbarre in Lombardia, Piemonte, Marche, Toscana, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.