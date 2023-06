La 'marcia dei duemila' per i diritti lgbtqia+

Il tanto atteso giorno del Pride 2023 è passato, la partecipazione è stata tanta. Molti per curiosità, altri per far sentire la propria vicinanza al mondo lgbt. La pioggia che ha preceduto l'evento non ha di certo scoraggiato i partecipanti che, puntuali, alle 16,30 erano in piazza Giordano.

Per molti, queste manifestazioni sono l'occasione per ribadire la propria appartenenza sessuale al mondo lgbt, altri trovano il coraggio di mostrarsi al mondo per quello che veramente sono, un aiuto per fare coming out. Alla fine, del Foggia Pride 2023, resta il ricordo di duemila persone che hanno manifestato pacificamente per le vie della città, tanta gente che si è divertita a prenderne parte e, a fine corteo, si è colto l'occasione di incitare Luxuria a candidarsi a sindaco di Foggia