Imbrattato il murale di Skanderbeg, a Casalvecchio di Puglia: "Un attentato alla bellezza"

Imbrattato il murales di Giorgio Castriota Skanderbeg, a Casalvecchio di Puglia. "Una ferita sanguinante", per il sindaco Noé Andreano inferta con vernice bianca. Il fatto è successo nella giornata di ieri: "Un gesto grave", sottolinea il sindaco, "Imbrattare questo murale non è solo un atto vandalico, è un attentato! È una minaccia, è un tentativo di voler fermare la rivoluzione culturale che questo paese ha intrapreso da tempo e che forse destabilizza chi non è in grado di elevarsi".

"Non vi nascondo l'amarezza, ed anche la rabbia. Ma questo paese, o almeno una buona parte di esso, merita di avere un sogno, merita di essere orgoglioso di qualcosa! L'arte e la bellezza salveranno il mondo? Oggi sarei portato a dire di no, ma nello stesso momento in cui avveniva lo scempio, alcuni bambini erano rapiti da un altra realizzazione appena eseguita. Quindi è vero: l'arte e la bellezza salveranno il mondo. È solo questione di tempo", conclude. In giornata gli artisti Alaniz e Margot ripareranno il danno