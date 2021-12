"Sindaco cornuto". Muri imbrattati, Di Pumpo risponde alla scritta offensiva: "La prossima volta dimmelo in faccia"

Una scritta offensiva contro il sindaco e vernice rossa: a Torremaggiore sono stati imbrattati così l'Arco Borrelli, la scalinata di Palazzo di Città e un edificio privato a Torremaggiore. A darne notizia è stato proprio il primo cittadino, Emilio Di Pumpo, che ha mostrato sui social le immagini del monumento e dei marmi sfregiati con una bomboletta spray.

"Solitamente non rispondo alle offese, ai post molto cafoni e pieni di mancanza di rispetto verso di me e la mia famiglia, li lascio perdere senza darne importanza perché valuto le fonti, ma imbrattare le vie cittadine o i muri di strutture che rappresentano beni per la comunità, il tutto per colpire me, sinceramente non lo trovo corretto, oltre che essere di cattivissimo gusto - ha scritto il sindaco - La prossima volta, chiunque tu sia, puoi dirmi in faccia quello che pensi di me, lasciando fuori la mia famiglia cortesemente".